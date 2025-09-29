Digugat Cerai Meiza Aulia, Eza Gionino Kini Legawa

Senin, 29 September 2025 – 05:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eza Gionino mulai legawa setelah digugat cerai oleh istrinya, Meiza Aulia.

Dia merasa semua kejadian ini merupakan jalan hidup yang harus dilaluinya.

"Mungkin ini sudah jalan dari Allah," ungkap Eza Gionino dalam tayangan Intens Investigasi, Minggu (28/9).

Pemain film Bestfriend? itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan mempersulit proses cerai.

Walau awalnya sempat berusaha rujuk, Eza Gionino kini mempersilakan Meiza Aulia bila ingin berpisah.

"Kalau kamu mau pisah, ya sudah, oke, baik, enggak apa-apa," ujar pria berusia 35 tahun itu.

Eza Gionino kini ingin fokus menjadi orang tua yang baik untuk anaknya.

Meski nanti bercerai, dia mengajak Meiza Aulia agar sama-sama memberikan yang terbaik untuk buah hati.