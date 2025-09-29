Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Digugat Cerai Meiza Aulia, Eza Gionino Kini Legawa

Senin, 29 September 2025 – 05:55 WIB
Digugat Cerai Meiza Aulia, Eza Gionino Kini Legawa - JPNN.COM
Eza Gionino dan Meiza Aulia. Foto: Instagram/family_ezagionino

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eza Gionino mulai legawa setelah digugat cerai oleh istrinya, Meiza Aulia.

Dia merasa semua kejadian ini merupakan jalan hidup yang harus dilaluinya.

"Mungkin ini sudah jalan dari Allah," ungkap Eza Gionino dalam tayangan Intens Investigasi, Minggu (28/9).

Baca Juga:

Pemain film Bestfriend? itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan mempersulit proses cerai.

Walau awalnya sempat berusaha rujuk, Eza Gionino kini mempersilakan Meiza Aulia bila ingin berpisah.

"Kalau kamu mau pisah, ya sudah, oke, baik, enggak apa-apa," ujar pria berusia 35 tahun itu.

Baca Juga:

Eza Gionino kini ingin fokus menjadi orang tua yang baik untuk anaknya.

Meski nanti bercerai, dia mengajak Meiza Aulia agar sama-sama memberikan yang terbaik untuk buah hati.

Aktor Eza Gionino mulai legawa setelah digugat cerai oleh istrinya, Meiza Aulia. Dia merasa semua kejadian ini merupakan jalan hidup yang harus dilaluinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Eza Gionino  Eza Gionino digugat cerai  Meiza Aulia  meiza aulia gugat cerai Eza Gionino 
BERITA EZA GIONINO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp