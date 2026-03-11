Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Dihadiahi Layangan, Kaesang Didoakan Diterima Semua Kalangan

Rabu, 11 Maret 2026 – 21:22 WIB
Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mendapat hadiah cinderamata berupa layang-layang saat Safari Ramadan di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, KEBUMEN - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mendapat hadiah cinderamata berupa layang-layang saat Safari Ramadan di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (11/3).

Layang-layang itu diberikan oleh pihak Pondok Pesantren (Ponpes) Al Falah pimpinan Gus Ulvi Musyaffa saat Kaesang dan rombongan PSI berkunjung dalam rangka Safari Ramadan.

Tampak layang-layang itu memiliki latar merah dan terdapat siluet bergambar wajah Kaesang.

Saat itu, Gus Ulvi yang berada di lokasi pun memerintahkan salah satu santrinya untuk menjelaskan makna layang-layang yang diberikan untuk Kaesang.

Dikatakan santri itu, bahwa layang-layang tersebut memiliki filosofi suatu benda yang bisa diterima oleh semua kalangan.

"Layang-layang ini filosofinya adalah suatu hal yang disukai semua kalangan. Baik anak kecil, muda, tua, bahkan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga gitu," kata budayawan Rafi Ananda.

"Jadi dalam berlayang-layang pun, semuanya itu gembira. Tidak ada orang layang-layang itu sedih, itu nggak ada," lanjutnya.

Mendapat hadiah itu, Kaesang sempat menimpalinya dengan candaan.

Kaesang pun didoakan bisa diterima oleh semua kalangan saat melakukan segala aktivitas seperti halnya makna dari layang-layang tersebut

