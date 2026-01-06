Dihadiri 3 Ribu Tamu, Natal Nasional 2025 Digelar Sederhana & Berdampak Untuk Sesama

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Natal Nasional 2025 menggelar Perayaan Natal Nasional di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, dengan menghadirkan pesan utama “Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga” (Matius 1:21–24).

Tema ini menegaskan Natal tidak hanya dimaknai sebagai perayaan liturgis, melainkan sebagai peristiwa kasih yang hadir dan bekerja dalam kehidupan nyata melalui penguatan keluarga, solidaritas sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana dan keterbatasan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan keberagaman merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia.

“Di bumi nusantara, agama yang berbeda-beda tetapi kita bisa bersatu dan hidup sebagai satu bangsa, satu nusa dan satu bahasa, dengan niat yang sama, yaitu meraih kehidupan yang baik bersama,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk mensyukuri kondisi bangsa Indonesia yang tetap damai di tengah dinamika global

“Bahwa sesungguhnya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan gejolak perang di mana-mana, kita harus bersyukur bahwa bangsa kita sampai hari ini mengalami keadaan damai,” lanjutnya.

Puncak Perayaan Natal Nasional 2025 dilaksanakan secara khidmat dengan menghadirkan 3.000 tamu kehormatan secara luring.

Para tamu terdiri dari 500 anak Sekolah Minggu Kristen–Katolik, 500 guru Sekolah Minggu Kristen–Katolik, 500 koster gereja Kristen–Katolik, 500 guru agama Kristen–Katolik, 400 anggota paduan suara Kristen–Katolik, 500 anak yatim piatu Kristen–Katolik, serta 100 penyandang disabilitas Kristen–Katolik.