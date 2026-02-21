Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Dihadiri Menteri Meutya, Indosat Meluncurkan Aplikasi Sahabat AI

Kamis, 26 Februari 2026 – 00:17 WIB
Indosat/IOH meluncurkan aplikasi Sahabat AI dibilangan Jakarta Pusat pada Rabu (25/2). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat/IOH) meluncurkan aplikasi Sahabat AI dibilangan Jakarta Pusat pada Rabu (25/2).

Peluncuran aplikasi yang disebut paling Indonesia itu dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.

Kehadiran platform AI berbasis aplikasi itu menandai langkah penting Indonesia menuju ekosistem AI yang berdaulat, inklusif, dan berakar pada kebutuhan lokal.

President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha mengatakan peluncuran Sahabat-AI mencerminkan tujuan besar Indosat dalam memberdayakan Indonesia.

“Sahabat-AI kami hadirkan bukan untuk Indosat, tetapi untuk Indonesia. Platform ini dibangun di atas keyakinan kami bahwa teknologi harus membawa manfaat bagi semua orang," ungkap Vikra.

Aplikasi Sahabat-AI bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, mulai dari pelajar, kreator, pelaku usaha, hingga institusi publik.

"Sahabat-AI mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan secara luas, kami menghadirkan fondasi inovasi yang dapat digunakan oleh individu, startup, pelaku usaha, maupun institusi publik di seluruh penjuru negeri,” tuturnya.

Dia menjelaskan aplikasi itu dirancang sebagai sahabat digital bagi seluruh masyarakat Indonesia yang benar-benar memahami cara berbicara, hidup, dan terhubung.

Indosat/IOH meluncurkan aplikasi Sahabat AI dibilangan Jakarta Pusat pada Rabu (25/2).

TAGS   Indosat  Aplikasi AI  Sahabat-AI  Menteri meutya 
