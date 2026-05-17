Dihadiri Ribuan Umat, Peresmian Kelenteng Tian Fu Gong PIK Berlangsung Khidmat

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan umat dan pengunjung memadati kawasan Riverwalk Island di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu (17/5/2026).

Mereka hadir dalam rangka peresmian Kelenteng Tian Fu Gong, fasilitas religi terbaru di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga hadir bersama sejumlah tamu undangan. Deretan kursi merah yang disiapkan panitia tampak dipenuhi pengunjung.

Sejak sore, warga mulai berdatangan ke area acara. Banyak umat mengenakan pakaian merah dan sebagian membawa payung karena acara berlangsung di area terbuka.

Peresmian Kelenteng Tian Fu Gong menjadi perhatian warga Tionghoa dari Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Selain menjadi tempat ibadah baru, kelenteng tersebut juga memiliki tampilan arsitektur yang megah.

Tian Fu Gong memiliki arti Istana Kemakmuran Agung. Bangunannya terlihat mencolok dengan warna merah dan emas, sementara atapnya yang bertingkat memiliki detail ornamen khas Tionghoa sehingga membuat kelenteng itu terlihat menonjol dari kejauhan.

Acara peresmian Kelenteng Tian Fu Gong berlangsung khidmat dan meriah. Rangkaian kegiatan itu diisi dengan sambutan, prosesi gunting pita, penandatanganan prasasti, sembahyang bersama, serta parade liong dan barongsai.

Bagi umat, kehadiran Tian Fu Gong memberi ruang ibadah baru yang mudah dijangkau. Kelenteng itu juga menjadi tempat untuk merawat tradisi, memperkuat nilai kebajikan, dan mengenalkan budaya Tionghoa kepada keluarga.