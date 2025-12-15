Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dihubungi Banyak Kepala Negara Tawarkan Bantuan, Prabowo: Kami Masih Mampu!

Senin, 15 Desember 2025 – 17:09 WIB
Dihubungi Banyak Kepala Negara Tawarkan Bantuan, Prabowo: Kami Masih Mampu! - JPNN.COM
Sidang Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku dihubungi oleh banyak kepala negara lain yang menawarkan bantuan untuk membantu bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra.

Walau begitu, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia masih mampu mengatasi sendiri.

Hal itu dikatakan dalam Sidang Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12).

Baca Juga:

“Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ucap Prabowo.

Prabowo lalu menyindir bahwa banyak pihak yang meminta agar bencana banjir bandang ini ditetapkan dengan status Bencana Nasional.

Namun, pemerintah sekali lagi enggan menetapkan status tersebut karena menilai tanpa status itu, bencana sudah ditangani secara besar-besaran.

Baca Juga:

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan saat ini pihaknya juga segeta membentuk badan atau satgas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun hunian sementara dan hunian tetap.

Prabowo lalu menyindir bahwa banyak pihak yang meminta agar bencana banjir bandang ini ditetapkan dengan status Bencana Nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bencana sumatra  Prabowo Subianto  Prabowo  Bencana Nasional 
BERITA BENCANA SUMATRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp