Dihubungi Banyak Kepala Negara Tawarkan Bantuan, Prabowo: Kami Masih Mampu!

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku dihubungi oleh banyak kepala negara lain yang menawarkan bantuan untuk membantu bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra.

Walau begitu, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia masih mampu mengatasi sendiri.

Hal itu dikatakan dalam Sidang Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12).

“Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ucap Prabowo.

Prabowo lalu menyindir bahwa banyak pihak yang meminta agar bencana banjir bandang ini ditetapkan dengan status Bencana Nasional.

Namun, pemerintah sekali lagi enggan menetapkan status tersebut karena menilai tanpa status itu, bencana sudah ditangani secara besar-besaran.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan saat ini pihaknya juga segeta membentuk badan atau satgas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun hunian sementara dan hunian tetap.