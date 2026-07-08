Diikuti 981 Atlet dari 17 Negara, Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 Resmi Dimulai

jpnn.com, BINTARO - Ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 kembali digelar mulai Selasa (7/7) di Bintaro, Tangerang Selatan.

Ketua Harian Jaya Raya, Rosiana Tendean mengungkapkan turnamen ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang klub Jaya Raya dalam mendukung regenerasi atlet bulu tangkis Indonesia.

Kompetisi itu juga sebagai kesempatan bagi pebulu tangkis Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bertanding internasional.

Hal tersebut sangat penting lantaran pebulu tangkis muda perlu mengoleksi poin peringkat dunia tanpa harus mengikuti kejuaraan di luar negeri.

“Ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung regenerasi bulu tangkis Indonesia," kata Rosiana Tendean

“Turnamen ini memberi kesempatan kepada atlet-atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding internasional, mengukur kemampuan mereka melawan pemain dari berbagai negara,” sambung wanita yang akrab disapa Rosi itu.

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Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 diikuti 981 atlet dari 17 negara. Peserta siap berlaga dalam turnamen berhadiah USD 25 ribu itu.

Rosi berharap ke depannya ajang ini menjadi wadah strategis untuk mengasah kemampuan atlet muda..