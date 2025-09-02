Diiming-imingi Gaji Fantastis, Pedro Acosta Menyatakan Tetap Setia dengan KTM

jpnn.com - Pembalap Spanyol Pedro Acosta mengaku ada beberapa tim MotoGP mencoba meminangnya dengan tawaran gaji fantastis.

Namun, kata dia, dirinya masih fokus mengejar kemenangan bersama KTM Factory Racing.

Rider 21 tahun itu menegaskan bahwa uang bukanlah prioritas utama dalam kariernya.

Pedro mengatakan tim besar yang pernah berkomunikasi dengannya seperti Honda dan VR46 Ducati.

“Saya berharap untuk waktu yang lama (di KTM),” jelas Pedro Acosta.

“Saya sering pergi memancing dengan ayah saya dan saya tidak keberatan berakhir di sini dan pergi melihat bagaimana ikan tuna di air,”

Dia melanjutkan dirinya masih ingin datang ke sini (KTM) untuk menang dan tidak ada alasan lain.

“Saya menghabiskan 22 minggu dalam hidup saya, lebih banyak latihan, lebih banyak tekanan, lebih banyak komitmen, lebih banyak hal lainnya yang membuat saya hanya punya sedikit waktu libur dalam setahun,”