Diisukan Ayah dari Ressa Rossano, Iwa K Ungkap Reaksi Sang Istri

jpnn.com, JAKARTA - Rapper Iwa K menceritakan reaksi istrinya, Wikan Resminingtyas ketika mendengar isu dirinya yang dikaitkan dengan Denada.

Adapun Iwa K digosipkan sebagai ayah biologis dari anak Denada, Ressa Rizky Rossano.

Isu tersebut tentu sampai ke sang istri. Iwa K lantas menceritakan momen ketika Wika menanyakan mengenai gosip tersebut.

Pria 55 tahun itu mengaku dirinya selalu terbuka terhadap sang istri.

Adapun pertanyaan yang dilontarkan istrinya terhadap Iwa K guna memastikan tak ada yang disembunyikan terkait hubungannya dengan Denada.

"Jadi, ketika emang hari itu juga, gue tuh baru tahu tanggal berapa, ada preskon, di mobil tahu-tahu ada link dari Istri karena ada wartawan juga beberapa tanya ke Istri dan ke manajer saya. 'Nah, apaan nih?', begitu. Tahunya baru di situ saja kok. Dan pas pulang juga Istri cuma tanya gini, 'Kamu yakin enggak ada yang ke-skip ceritanya?'," ujar Iwa K di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (10/2).

Pemain film Sayap-Sayap Patah itu lantas menjawab dengan tegas pertanyaan sang istri.

Dia pun memastikan bahwa isu itu tidak benar dan tak ada cerita tersembunyi antara dirinya dengan Denada.