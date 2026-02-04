Diisukan Bercerai, Nia Ramadhani Beri Klarifikasi Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nia Ramadhani akhirnya buka suara mengenai gosip yang menerpa rumah tangganya dengan Ardi Bakrie.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, rumah tangga mereka dikabarkan berada di ujung tanduk. Nia Ramadhani dirumorkan bercerai dengan Ardi Bakrie.

Bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu akhirnya memilih untuk memberikan klarifikasi mengenai gosip tersebut.

Melalui akunnya di Instagram, Nia Ramadhani menegaskan bahwa isu mengenai perceraian itu tidak benar.

"Mengenai rumor perceraian yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kami ingin mengklarifikasi bahwa rumor tersebut tidak benar (Regarding the divorce rumors being circulated by irresponsible parties, we would like to clarify that they are not true)," ujar Nia Ramadhani melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (6/2).

Dia pun meminta agar semua pihak berhenti menyebarkan kabar bohong tersebut.

Sebab menurutnya, gosip itu telah berdampak terhadap keluarganya, termasuk ketiga buah hatinya.

"Kami meminta semua orang untuk berhenti menyebarkan kebohongan, karena hal itu telah mulai memengaruhi keluarga kami, terutama anak-anak kami (We urge everyone to refrain from spreading lies, as it has begun to affect our family, especially our children)," ucap Nia Ramadhani.