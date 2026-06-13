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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Diisukan Dilamar Resul di Resepsi Nathalie Holscher, Dinar Candy Buka Suara

Minggu, 02 Agustus 2026 – 00:06 WIB
Diisukan Dilamar Resul di Resepsi Nathalie Holscher, Dinar Candy Buka Suara - JPNN.COM
Video kebersamaan Dinar Candy dengan seorang pria bernama Resul saat di pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat, ramai di sosial media. ilustrasi. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Video kebersamaan Dinar Candy dengan seorang pria bernama Resul saat di pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat, ramai di sosial media.

Momen itu ternyata sempat menimbulkan dugaan bahwa Resul tengah melamar Dinar Candy di hadapan para tamu undangan.

Menanggapi rumor tersebut, Dinar Candy langsung buka suara.

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"Ya, belum. Astaghfirullahaladzim. Baru saja kenal, menit langsung saja," ujar Dinar di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

Disjoki 33 tahun itu pun menceritakan kisah di balik video viral tersebut. D

ia mengaku, awalnya hanya berniat membuat konten iseng di sela-sela acara resepsi.

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Semula, dia berencana berpura-pura sedih lantaran tidak berhasil menangkap bunga lemparan dari pengantin.

Namun alih-alih gagal, Dinar Candy malah tanpa sengaja berhasil mendapatkan bunga pernikahan yang dilemparkan oleh sang pengantin.

Video kebersamaan Dinar Candy dengan seorang pria bernama Resul saat di pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat, ramai di sosial media.

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TAGS   dinar candy  Nathalie Holscher  Resul  dilamar  Pernikahan 
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