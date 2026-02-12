Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Diisukan Jadi Ayah Biologis Anak Denada, Iwa K Akhirnya Buka Suara

Kamis, 12 Februari 2026 – 16:21 WIB
Iwa K di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nama raper sekaligus aktor Iwa K ikut terseret dalam isu yang mengaitkannya dengan Denada.

Iwa K digosipkan sebagai ayah biologis dari Ressa Rizky Rossano yang merupakan anak Denada.

Terkait gosip yang beredar tersebut, Rapper 55 tahun itu lantas buka suara.

Iwa K membantah dengan tegas dan memastikan dirinya bukanlah ayah biologis dari Ressa seperti isu liar yang beredar.

"Dari gue sih pokoknya intinya, ya bukan lah, bukan anak gue, itu saja," ujar Iwa K di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (10/2).

Dia sendiri mengaku tak mengetahui alasan namanya ikut terseret dalam isu yang mengaitkannya dengan Denada.

Iwa K justru menyarankan agar pertanyaan itu ditujukkan kepada pihak yang menyebar isu tersebut.

"Kalau tanya, ya tanya sama yang orang yang menggiring itu ke gue, jangan ke gue, gue enggak tahu. Gue cuma kena cipratan oli samping saja nih," tuturnya.

Raper sekaligus aktor Iwa K ikut terseret dalam isu yang mengaitkannya sebagai ayah biologis dari anak Denada.

