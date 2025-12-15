Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Diisukan Jadi Simpanan Menteri, Davina Karamoy: Aku Sudah di Tahap Ikhlas

Senin, 15 Desember 2025 – 20:48 WIB
Diisukan Jadi Simpanan Menteri, Davina Karamoy: Aku Sudah di Tahap Ikhlas - JPNN.COM
Davina Karamoy, pemain film Kuncen. Foto: Dok. Hers Production/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy akhirnya angkat bicara menanggapi isu menjadi perempuan simpanan menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Davina merespons gosip tersebut melalui kolom komentar di unggahan akun Instagram gosip_danu.

Dia mengaku sempat kebingungan saat pertama kali membaca tudingan yang dinilainya tidak masuk akal.

Baca Juga:

Menurut Davina, isu yang beredar sudah terlalu jauh dan tidak berdasar.

Meski begitu, dia memilih untuk tidak terpancing emosi dan mencoba menyikapinya dengan kepala dingin.

“Aku sudah di tahap ikhlas mereka mau ngomong apa atau menebar fitnah apa pun,” tulis Davina, dikutip Minggu (14/12).

Baca Juga:

Dia pun memahami risiko menjadi figur publik, termasuk harus menghadapi berbagai komentar dan spekulasi dari warganet.

Namun demikian, Davina menegaskan bahwa dirinya tetap memiliki batas kesabaran, terutama jika isu yang berkembang menyentuh ranah pribadi dan mencemarkan nama baik.

Aktris Davina Karamoy akhirnya buka suara menanggapi gosip miring yang menyeret namanya di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   davina karamoy  Menteri era Jokowi  Menteri  simpanan menteri 
BERITA DAVINA KARAMOY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp