Diisukan Liburan ke Jepang Bareng Suami Maissy, Cindy Rizap Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Nama Cindy Rizap belakangan menjadi sorotan karena diduga menjadi orang ketiga dalam rumah tangga mantan penyanyi cilik, Maissy Pramaisshela dengan Riky Febriansyah.

Kreator konten tersebut, bahkan diisukan pergi berlibur bersama dengan Riky Febriansyah ke Jepang.

Pihak Cindy Rizap lantas membantah dengan tegas mengenai isu tersebut.

Kuasa hukumnya, Machi Ahmad mengatakan, kliennya pergi ke Jepang bersama keluarga, tak seperti yang dirumorkan.

"Ini bersama ibunda saat Cindy ke Jepang. Di saat sedang berkoas," ujar Machi Ahmad di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (19/3).

Cindy Rizap mengatakan, foto dan video yang beredar itu diambil saat dirinya memang sedang dapat libur semester selama 10 hari.

Dia juga menunjukkan keseruan liburannya bersama sang ibunda.

"Waktu itu koas saya memang libur 10 hari, bukan saya cuti atau apa pun itu, memang libur semester 10 hari," aku Cindy.