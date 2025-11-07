Close Banner Apps JPNN.com
Diisukan Selingkuh dengan Sabrina Alatas, Hamish Daud Minta Maaf

Jumat, 07 November 2025 – 12:32 WIB
Hamish Daud saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Hamish Daud menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan perempuan bernama Sabrina Alatas yang berprofesi sebagai chef.

Pemain film Trinity Traveler (2019) ini menegaskan bahwa Sabrina hanyalah teman lama yang sudah dikenal lebih dari 10 tahun.

“Itu teman saya sudah 10 tahun dan keluarganya baik banget. Bapaknya baik, ibunya juga, adik kakaknya semua baik,” ujar Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Hamish Daud menjelaskan bahwa kabar kedekatannya dengan Sabrina bermula dari unggahan proyek arsitektur di platform Pinterest.

“Saya, kan, di bidang arsitek sudah 15 tahun sebelum saya di dunia hiburan. Jadi, saya cuma diajak bantu kasih masukan kreatif,” terangnya.

Aktor berusia 45 tahun itu mengaku heran karena unggahan tersebut kemudian disalahartikan dan berkembang menjadi isu liar di media sosial.

“Enggak tahu kenapa itu di-screenshot dan malah bikin ramai, seolah-olah ada lebih dari itu,” tutur Hamish.

Hamish pun menegaskan kembali bahwa hubungannya dengan Sabrina murni sebatas pertemanan profesional. 

Hamish Daud bantah isu perselingkuhan dengan Sabrina Alatas, sebut hanya teman lama 10 tahun.

