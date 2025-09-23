Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dijadwalkan Mediasi di Bareskrim Polri, Lisa Mariana & Ridwan Kamil Kompak Hanya Diwakili Kuasa Hukum

Selasa, 23 September 2025 – 18:31 WIB
Dijadwalkan Mediasi di Bareskrim Polri, Lisa Mariana & Ridwan Kamil Kompak Hanya Diwakili Kuasa Hukum - JPNN.COM
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dijadwalkan menjalani mediasi di Bareskrim Polri, pada Selasa (23/9).

Namun, Lisa Mariana tak hadir dan hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya terkait agenda mediasi tersebut.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Jon Boy Nababan menuturkan, kliennya tak bisa hadir karena faktor kesehatan.

Baca Juga:

"Tidak bisa hadir karena tadi kabarnya sakit. Jadi, kami mewakili untuk undangan mediasi. Agendanya hari ini mediasi. Jadi mungkin diwakilkan oleh kedua belah pihak nih, kuasa hukumnya saja," ujae Jon Boy Nababan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Ridwan Kamil juga tak hadir dan diwakilkan oleh tim kuasa hukum dalam agenda mediasi hari ini.

Jon Boy membantah Lisa Mariana tak hadir karena mantan Gubernur Jawa Barat itu juga absen.

Baca Juga:

"Oh enggak. Memang seharusnya Lisa mau hadir, cuma karena tadi pagi dibilang katanya greges badannya meriang, makanya enggak hadir. Jadi bukan gara-gara karena RK enggak ada, terus beliau enggak hadir," tuturnya.

"Toh juga, kan, memang sudah dikuasakan oleh kuasa hukumnya ya sah-sah saja sih masing-masing mau RK enggak hadir atau pun Lisa enggak hadir ya," sambungnya.

Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dijadwalkan menjalani mediasi di Bareskrim Polri, Selasa (23/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  Lisa Mariana  Bareskrim Polri  Lisa Mariana dan Ridwan Kamil  mediasi 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp