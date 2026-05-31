Dijaring Lewat Seleksi Ketat, Pengurus PT DSI Bakal Diumumkan Pekan Depan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) akan mengumumkan jajaran pengurus PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada pekan depan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan langkah ini dilakukan seiring berjalannya proses seleksi ketat untuk menyaring talenta profesional yang akan mengelola tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Dony Oskaria memaparkan bahwa posisi manajemen baru ini nantinya akan melengkapi struktur kepemimpinan yang sudah diisi oleh Direktur Utama PT DSI, Luke Thomas Mahony.

Pengisian jabatan ini dirancang secara matang demi mendukung tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.

Dony dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu, mengungkapkan bahwa saat ini proses seleksi terkait sumber daya manusia (SDM) dari badan usaha milik negara (BUMN) yang mengatur tata kelola ekspor komoditas strategis nasional itu tengah berlangsung dengan ketat.

“Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat, dan insya Allah, mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim,” kata Dony.

Lebih lanjut, pria yang juga Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengatakan Danantara turut dibantu oleh para pemangku kepentingan strategis lainnya dalam hal SDM PT DSI, termasuk bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Jadi ini tidak hanya independen dilakukan oleh Danantara, tetapi juga kita mengharapkan support juga dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses penataan ekspor kita, ekspor sumber daya alam kita ke depannya,” ujar Dony.