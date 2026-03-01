Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Dijebak dengan Paket Berisi Borgol, Pencuri AC Rumah Sakit di Palembang Ditangkap

Minggu, 01 Maret 2026 – 20:20 WIB
Ilustrasi pencuri ditangkap. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap M. Rizky (20) spesialis pencuri unit outdoor AC milik sebuah rumah sakit pemerintah di Jalan Sudirman Palembang.

Penangkapan warga asal Tanjung Lubuk OKI itu dilakukan dengan modus unik, yakni mengirimkan paket berisi borgol melalui penyamaran anggota.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP M. Jedi Permana menerangkan bahwa tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah indekoos kawasan Sekip Magang, Kecamatan Kemuning Palembang.

Demi memancing tersangka keluar, petugas menyamar sebagai pengemudi ojek online (ojol) dan mengirimkan sebuah kotak bingkisan makanan ringan. Namun, saat dibuka oleh tersangka, kotak tersebut ternyata berisi borgol.

"Kami mengirimkan bingkisan agar tersangka keluar. Begitu kotak dibuka dan isinya borgol, pelaku langsung pasrah karena ojol mengantar adalah anggota kami," terang Jedi, Minggu (1/3/2026).

Aksi pencurian itu terungkap setelah pihak keamanan rumah sakit melaporkan hilangnya delapan unit kipas AC outdoor pada Kamis (19/2/2026) lalu.

Berdasarkan rekaman CCTV, tersangka masuk ke area rumah sakit secara diam-diam dan mengangkut barang curian menggunakan taksi online.

"Pelaku mengaku nekat mengincar rumah sakit tersebut karena ia merupakan mantan pekerja di sana, sehingga hafal titik koordinat yang luput dari pengawasan," jelasnya.

Polrestabes Palembang meringkus spesialis pencuri AC di rumah sakit di Palembang.

