Dijodohkan dengan Mantan Kekasih Kaesang, Nicholas Sean Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Kandasnya hubungan Kaesang Pangarep dengan Felicia Tissue membuat warganet turut turun tangan.

Tak ingin melihat Felicia terus-terusan bersedih lantaran Kaesang sudah punya gandengan baru, warganet lantas mencoba menjodohkannya dengan Nicholas Sean, putra Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Tak sedikit warganet yang mampir ke kolom komentar Sean untuk menjodohkannya dengan Felicia.

Tingkah warganet yang mendorong dan mendoakan Felicia berjodoh dengan Sean direspons santai oleh putra sulung Komisaris Utama Pertamina itu.

Melalui unggahannya di Instagram pada Kamis (11/3), Sean mengaku tak punya waktu untuk berpacaran.

Dia juga menolak untuk dijodohkan dengan siapa-siapa, termasuk dengan Felicia.

“Jangan jodohin saya dengan siapa-siapa. I have no time for love. I’m a mad scientist. I must focus on science,” tegasnya.

Unggahan tersebut lantas ditanggapi beragam oleh warganet, ada yang ngakak, kecewa hingga mengingatkan Sean untuk membuka hati.(chi/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: