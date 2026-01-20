Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Dijodohkan dengan Virgoun, Dewi Perssik Minta Maaf kepada Eva Manurung

Selasa, 20 Januari 2026 – 18:18 WIB
Dijodohkan dengan Virgoun, Dewi Perssik Minta Maaf kepada Eva Manurung - JPNN.COM
Dewi Perssik. Foto: Instagram/dewiperssik9

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut, Dewi Perssik akhirnya menyampaikan respons setelah dijodoh-jodohkan dengan Virgoun.

Adapun dirinya awalnya dijodoh-jodohkan oleh ibunda Virgoun, Eva Manurung.

"Mami Eva bisa menelepon 15 sampai 20 kali," kata Dewi Perssik dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

Baca Juga:

Pelantun Mimpi Manis itu sering dihubungi dan dipuji oleh Eva Manurung.

Dewi Perssik dinilai sebagai sosok perempuan yang layak menjadi ibu dari anak-anak Virgoun.

Akan tetapi, dia merasa bisa menyayangi anak Virgoun tanpa harus mengikuti kemauan Eva Manurung.

Baca Juga:

“Maaf ya Mami Eva, kan enggak harus jadi istrinya Mas Virgoun. Aku bisa kok jadi mamanya anak-anak karena aku senang sekali sama anak kecil," beber Depe, sapaannya.

Dewi Perssik mengatakan dirinya belum bisa dijodoh-jodohkan dengan Virgoun.

Penyanyi dangdut, Dewi Perssik akhirnya menyampaikan respons setelah dijodoh-jodohkan dengan Virgoun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewi Perssik  virgoun  Eva Manurung  Ibunda Virgoun 
BERITA DEWI PERSSIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp