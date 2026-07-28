Dijuluki 'Haaland Indonesia', Mitchell Baker Berseloroh Soal Elkan Baggott

jpnn.com - Mitchell Baker langsung mencuri perhatian pada laga debutnya bersama Timnas Indonesia.

Penyerang berusia 19 tahun itu tidak hanya mencetak hattrick saat Skuad Garuda membantai Kamboja 5-1, tetapi juga dijuluki suporter sebagai "Haaland Indonesia" berkat posturnya yang menjulang dan insting golnya yang tajam.

Julukan tersebut mencuat di media sosial setelah Baker tampil impresif pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026) malam WIB.

Dia mencetak tiga gol pada menit ke-6, 15, dan 56'. Adapun dua gol lainnya disumbangkan Sandy Walsh pada menit ke-24 serta Jens Raven (87').

Seusai pertandingan, Baker melontarkan candaan saat ditanya mengenai kemungkinan mendapat julukan khusus dari suporter maupun pelatih John Herdman.

Selama ini, bek jangkung Elkan Baggott dikenal dengan panggilan "Big Elk" dari Herdman.

"Saat saya berdiri di samping Elkan, saya satu sentimeter lebih tinggi hahaha. Jadi saya akan terima ketika ada julukan untuk saya," ujar Baker sambil tersenyum.

Meski menjadi sorotan publik, Baker mengaku lebih bahagia karena mampu membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan pada laga debutnya bersama Skuad Garuda.