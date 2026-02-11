Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dikabarkan Bakal Menikah Setelah Lebaran, El Rumi Bilang Begini

Rabu, 11 Februari 2026 – 20:14 WIB
Dikabarkan Bakal Menikah Setelah Lebaran, El Rumi Bilang Begini - JPNN.COM
Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju. Foto: Instagram/syifahadju

jpnn.com, JAKARTA - Hari bahagia pasangan aktor El Rumi dan Syifa Hadju tampaknya semakin dekat.

Pasangan selebritas itu dikabarkan bakal menggelar pernikahan setelah Lebaran.

Adik Al Ghazali itu lantas buka suara mengenai rumor rencana pernikahannya itu.

Baca Juga:

Alih-alih berkomentar panjang, El hanya meminta didoakan yang baik-baik.

"Doain aja," ujar El Rumi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Rabu (11/2).

Senada dengan sang pujaan hati, Syifa Hadju juga memilih irit berbicara.

Baca Juga:

Perempuan 25 tahun tersebut mengaku persiapan pernikahan berjalan lancar.

"Lancar, Alhamdulillah," ucap Syifa Hadju.

Hari bahagia pasangan aktor El Rumi dan Syifa Hadju tampaknya semakin dekat. Mereka dikabarkan akan menikah setelah Lebaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   El Rumi  Syifa Hadju  El Rumi dan Syifa Hadju  Ahmad Dhani 
BERITA EL RUMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp