Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dikabarkan Dekat Dengan Kevin Gusnadi, Ayu Ting Ting Ungkap Status

Kamis, 28 Mei 2026 – 04:13 WIB
Dikabarkan Dekat Dengan Kevin Gusnadi, Ayu Ting Ting Ungkap Status - JPNN.COM
Ayu Ting Ting. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya buka suara soal kabar kedekatannya dengan politikus muda, Muhammad Kevin Gusnadi.

Kevin Gusnadi, bahkan baru-baru ini dikabarkan hadir dalam acara akikah keponakan pedangdut tersebut.

Ayu Ting Ting lantas mengakui bahwa dirinya dan sosok pria tersebut memiliki kedekatan.

Baca Juga:

Akan tetapi, dia belum mau menjelaskan lebih jauh soal hubungannya dengan Kevin Gusnadi.

"Kan sudah lihat, maksudnya, ya dekat kan enggak apa-apa kan, maksudnya kan teman dekat saja," ujar Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5).

Soal kehadiran Kevin di acara akikah keponakannya itu, dia mengakui memang dirinya yang mengundang politikus muda tersebut.

Baca Juga:

"Kebetulan kemarin kan, memang ada acara di rumah, acara si Kaisar. Jadi ya sudah aku undang dan alhamdulillah dianya bisa," kata pelantun Alamat Palsu itu.

Namun sejauh ini, dia menyebut bahwa hubungannya dengan Kevin hanya sebatas teman dekat.

Pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya buka suara soal kabar kedekatannya dengan politikus muda, Muhammad Kevin Gusnadi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ayu Ting Ting  kevin gusnadi  Pacaran  Politikus 
BERITA AYU TING TING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp