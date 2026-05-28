Dikabarkan Dekat Dengan Kevin Gusnadi, Ayu Ting Ting Ungkap Status

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya buka suara soal kabar kedekatannya dengan politikus muda, Muhammad Kevin Gusnadi.

Kevin Gusnadi, bahkan baru-baru ini dikabarkan hadir dalam acara akikah keponakan pedangdut tersebut.

Ayu Ting Ting lantas mengakui bahwa dirinya dan sosok pria tersebut memiliki kedekatan.

Akan tetapi, dia belum mau menjelaskan lebih jauh soal hubungannya dengan Kevin Gusnadi.

"Kan sudah lihat, maksudnya, ya dekat kan enggak apa-apa kan, maksudnya kan teman dekat saja," ujar Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5).

Soal kehadiran Kevin di acara akikah keponakannya itu, dia mengakui memang dirinya yang mengundang politikus muda tersebut.

"Kebetulan kemarin kan, memang ada acara di rumah, acara si Kaisar. Jadi ya sudah aku undang dan alhamdulillah dianya bisa," kata pelantun Alamat Palsu itu.

Namun sejauh ini, dia menyebut bahwa hubungannya dengan Kevin hanya sebatas teman dekat.