JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dikabarkan Piercing di Hidung, Ria Ricis: Enggak, Ini Tuh...

Kamis, 28 Mei 2026 – 08:17 WIB
Ria Ricis. Foto: Instagram/riaricis1795

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber sekaligus selebritas Ria Ricis belakangan menjadi perbincangan karena diduga menggunakan piercing di bagian hidung.

Ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/5), perempuan 30 tahun itu lantas buka suara mengenai isu piercing.

Dia menegaskan bahwa benda yang terlihat di bagian hidunya bukan lah piercing.

"Oh enggak, ini stiker. Jadi, ini kami bisa pindahin. Kamu bisa pindahin ke sini, bisa dipindahin di tengah (kening), dipindahin di mana," ujar Ria Ricis.

Mengenai perdebatan yang muncul di sosial media karena dugaan piercing tersebut, dia enggan mengambil pusing.

Mantan istri Teuku Ryan itu memilih tak mempermasalahkannya dan mempersilakan warganet untuk berpendapat.

"Enggak apa-apa. Aku mah terserah yang infoin saja. Mau infoinnya kayak bagaimana enggak apa-apa. Yang pasti kalian senang," kata Ria Ricis.

Pemain film Thaghut itu pun tak merasa sebal, meskipun muncul isu beragam yang menyeret namanya, termasuk soal dugaan piercing.

ria ricis  Ricis  YouTuber  hidung 
