Dikabarkan Segera Nikah dengan Chef Chandra, Tamara Bleszynski Jawab Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tamara Bleszynski memberi tanggapan setelah dirinya dikabarkan segera menikah dengan Chef Chandra.

Tidak membantah atau mengiyakan, dia hanya memohon doa dari masyarakat.

"Jangan bising. Doakan aja ya," ungkap Tamara Bleszynski melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (1/10).

Perempuan 46 tahun itu dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Chef Chandra.

Kabar tersebut bermula saat Tamara Bleszynski potret mesra dengan Chef Chandra beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, dia juga membuat kalimat romantis untuk chef bernama asli Chandra Yudasswara tersebut.

"Dì sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, asal kamu bahagia. Thank you for being sabar @chefchandra_y sebentar lagi, ya," beber Tamara Bleszynski.

Sejak saat itu, banyak netizen yang berasumsi bahwa Tamara Bleszynski dan Chef Chandra segera menikah. (ded/jpnn)