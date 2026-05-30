Dikaitkan dengan Klub Milik Prabowo, Witan Sulaeman Jawab Begini

Sabtu, 30 Mei 2026 – 15:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Rumor yang mengaitkan Witan Sulaeman dengan Garudayaksa FC makin ramai diperbincangkan, jelang bergulirnya Super League 2026/2027. Benarkah?

Garudayaksa FC, klub milik Presiden RI Prabowo Subianto yang baru promosi ke kasta tertinggi, disebut-sebut tengah menyiapkan gebrakan besar di bursa transfer.

Sejumlah pemain tim nasional dikabarkan masuk radar mereka, termasuk Witan Sulaeman.

Menanggapi kabar tersebut, Witan tidak memberikan penolakan ataupun konfirmasi.

Pemain berusia 24 tahun itu hanya menegaskan dirinya saat ini masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta hingga Juni 2026.

"Belum tahu bagaimana. Kontrak saya di Persija akan berakhir pada Juni 2026," ujar Witan kepada wartawan di Jakarta.

Masa bakti Witan bersama Macan Kemayoran tinggal menghitung pekan.

Situasi itu membuat sejumlah klub berpotensi mendekati pemain Timnas Indonesia tersebut, termasuk Garudayaksa yang disebut ingin membangun skuad bertabur bintang untuk musim perdananya di Super League.