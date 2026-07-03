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JPNN.com - Nasional - Hukum

Dikaitkan dengan OTT Bupati Kuansing, Menhut: Kami Akan Bantu KPK dan Kooperatif

Jumat, 03 Juli 2026 – 21:13 WIB
Dikaitkan dengan OTT Bupati Kuansing, Menhut: Kami Akan Bantu KPK dan Kooperatif - JPNN.COM
Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatullah, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (1/3). Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi menyikapi kasus rasuah terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby.

"Kami dari Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai Menhut mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di Republik ini," kata dia ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Jumat (3/7).

Diketahui, Bupati Kuansing kini telah menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap jabatan sekretaris daerah (sekda).

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Menhut pun mengklarifikasi pemberitaan yang mengaitkannya dengan OTT KPK terhadap Bupati Kuansing.

Dia mulanya mengaku siap membantu KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan Bupati Kuansing. 

"Jadi kami akan membantu KPK, akan kooperatif dan termasuk pertemuan pagi hari ini menjadi inisiatif saya pribadi sebagai itikad baik saya untuk membantu proses peneggakan hukum dan pemberantasan korupsi,” lanjutnya.

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Raja Juli lantas menjelaskan kronologi audiensi Bupati Kuansing dengan eks Wakil Kepala Otorita IKN itu di Kantor Kementerian Kehutanan pada Selasa (2/6). 

Menurutnya, pertemuan berlangsung secara resmi dan terbuka, diawali dengan surat permohonan audiensi dari pemerintah daerah.

Menhut Raja Juli Antoni mengaku siap membantu KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan Bupati Kuansing.

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TAGS   OTT Bupati Kuansing  menhut  Raja Juli Antoni  KPK 
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