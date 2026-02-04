Dikasih Ponten 50 Sama DPR, Menpar: Mungkin Hal yang Subjektif, Lah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyinggung sisi subjektif ketika eks Sekjen Yayasan Jantung Indonesia itu diberi nilai 50 dari 100 oleh seorang anggota Komisi VII DPR RI.

Hal demikian dikatakan Widiyanti setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).

"Mungkin satu dari semua itu memberi nilai 50. Jadi, mungkin ada hal-hal yang subjektif, lah," kata Widiyanti menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan beberapa legislator di Senayan sebenarnya ada juga yang menyampaikan apresiasi terhadap kinerja wanita kelahiran Singapura itu.

"Ini subjektif ya. Jadi, banyak yang mengapresiasi," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo memberi nilai 50 dari 100 bagi Widiyanti atas kinerja Menpar selama di kabinet era Prabowo Subianto.

Hal demikian dikatakan Yoyok saat rapat kerja dengan Widiyanti di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Saya sampaikan, Bu, kalau saya boleh menilai 100, nilai secara ujian bener semua, kan, 100, saya menilai Ibu masih 50," kata Yoyok dalam rapat, Rabu.