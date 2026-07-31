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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Dikejar Warga Usai Jambret Kalung Emas, Residivis di Sekayu Rampas Motor Pelajar

Jumat, 31 Juli 2026 – 21:01 WIB
Dikejar Warga Usai Jambret Kalung Emas, Residivis di Sekayu Rampas Motor Pelajar - JPNN.COM
Pelaku berinisial AI saat diamankan di Polsek Sekayu. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com - Aksi pelarian dua pelaku jambret di Jalan Sekayu-Plakat Tinggi, Desa Sungai Batang, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin berujung dramatis. 

Setelah sempat menjambret kalung emas milik seorang ibu rumah tangga, keduanya nekat merampas sepeda motor milik seorang pelajar untuk kabur dari kejaran warga. 

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (30/7/2026) sekitar pukul 16.30 WIB. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polsek Sekayu berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial AI. Sementara rekannya I yang diduga membawa senjata api masih dalam pengejaran. 

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Kapolsek Sekayu Iptu Dicky Haryadi menyampaikan bahwa AI diketahui merupakan residivis kasus jambret yang diduga telah beraksi di sejumlah wilayah, termasuk Sumsel, Jambi dan Bengkulu. 

"Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku AI merupakan residivis dan sudah beberapa kali melakukan aksi jambret. Pelaku merupakan pemain lintas provinsi dengan laporan kejahatan dari sejumlah tempat," sampai Dicky, Jumat (31/7/2026). 

Sebelum beraksi, kedua pelaku disebut berkeliling mencari sasaran. Saat melintas di lokasi kejadian, mereka melihat korban Warsiati yang mengenakan kalung emas. 

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Keduanya kemudian berpura-pura membeli rokok dan minuman di warung tempat korban berada. Ketika korban lengah, salah satu pelaku langsung menarik paksa kalung emas hingga putus. 

Kedua pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Namun, aksi mereka diketahui warga hingga pengejaran pun terjadi. 

Residivis di Sekayu kepergok menjambret kalung emas dan dikejar warga. Panik, pelaku lalu merampas motor pelajar untuk kabur.

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TAGS   Jambret  Sekayu  Palembang  Residivis  rampas motor pelajar 
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