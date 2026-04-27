JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dikejar Zona Merah, Persis Solo Siapkan Strategi Khusus saat Jumpa Persija, Apa Itu?

Senin, 27 April 2026 – 06:12 WIB
Skuad Persis Solo di BRI Super League 2025/26. Foto: Persis Solo.

jpnn.com - Persis Solo datang ke markas Persija Jakarta dengan membawa misi penting menyelamatkan posisi mereka dari ancaman degradasi.

Laga pekan ke-29 BRI Super League itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin (27/4/2026) malam.

Situasi Laskar Sambernyawa saat ini belum sepenuhnya aman.

Persis masih tertahan di posisi ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 27 poin, hanya satu tingkat di atas zona merah.

Jarak poin dengan Madura United FC yang berada di peringkat ke-16 juga sangat tipis, yakni satu angka.

Karena itu, setiap pertandingan tersisa musim ini menjadi sangat menentukan.

Dengan menyisakan lima laga, Persis tidak memiliki banyak ruang untuk kehilangan angka jika ingin tetap bertahan di Super League.

Pelatih Persis Milomir Seslija mengatakan timnya menargetkan hasil maksimal meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat dalam waktu berdekatan.

