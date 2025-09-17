Dikepung Jadwal Padat, Persib Dapat Kabar Baik Menjelang Jumpa Lion City Sailors

jpnn.com - Jadwal padat tengah mengintai Persib Bandung. Setelah menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League, Pangeran Biru kini harus bersua Lion City Sailors pada laga perdana AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan Persib vs Lion City Sailors akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025).

Kabar Baik di Tengah Jadwal Padat

Namun, di tengah jadwal padat, Persib dipastikan tampil dalam kekutaan penuh saat menghadapi klub Singapura tersebut.

Hal itu diungkap oleh Pelatih fisik Persib Miro Petric. Menurutnya, waktu jeda yang ada sudah cukup untuk mengembalikan kebugaran.

"Para pemain menjalani recovery dengan baik setelah laga sebelumnya. Kami bahkan memiliki waktu lima hari, termasuk satu hari libur, sehingga kondisi fisik mereka bisa kembali ke level optimal," ujar Petric.

Dia menegaskan tidak ada alasan untuk meragukan kesiapan Marc Klok dan kawan-kawan. Petric menyebut seluruh skuad dalam kondisi prima dan siap bertempur menghadapi Lion City Sailors.

"Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Semua pemain dalam kondisi sangat siap untuk pertandingan nanti," tegasnya.

Ujian Konsistensi

Pertandingan melawan Lion City Sailors merupakan ujian awal untuk melihat seberapa konsisten Persib mampu menjaga performa di tengah padatnya jadwal pertandingan.