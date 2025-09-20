Dikerjakan Bertahun-tahun, Jade Akhirnya Rilis Album Debut

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi asal Inggris, Jade merilis album solo debut yang diberi judul, That's Showbiz Baby!.

Album tersebut menampilkan kolaborasi Jade dengan sejumlah kolaborator ternama, termasuk Mike Sabath, Lostboy, Cirkut, RAYE, dan Pablo Bowman.

That's Showbiz Baby! menampilkan lagu-lagu yang telah dirilis Jade sebelumnya, seperti Fantasy, Midnight Cowboy, IT girl, FUFN, dan Plastic Box, serta Angel Of My Dreams, lagu melambungkan karier solonya.

Dirilis pada musim panas lalu, Angel Of My Dreams langsung mencuri perhatian secara global berkat suara yang memikat dan visual yang megah serta hiper-stylized yang disutradarai oleh Aube Perrie (Megan Thee Stallion, Harry Styles).

Lagu tersebut hingga saat ini telah mengumpulkan lebih dari 100 juta streaming dan debut di posisi 10 besar UK Official Singles Chart, menjadi entri baru tertinggi ketiga untuk artis Inggris pada tahun lalu.

Kesuksesan besar Angel Of My Dreams membantu Jade meraih malam yang gemilang di ajang 2025 BRIT Awards, dengan memenangkan penghargaan Pop Act.

Penghargaan itu menjadikannya mantan anggota girl group pertama yang memenangkan penghargaan solo, dan menyuguhkan penampilan terbaik malam itu dengan versi live lagu tersebut.

Lagu-lagu lain yang menonjol dalam album That's Showbiz Baby! termasuk nuansa electro pop sensual Unconditional, lagu pengakuan yang berdenyut Self Saboteur, bom kebenaran yang mewah Natural At Disaster, dan lagu yang penuh gairah serta ethereal, Silent Disco.