Diklaim Paling Kencang, Lamborghini Fenomeno Hanya 29 Unit di Dunia

Rabu, 20 Agustus 2025 – 12:01 WIB

jpnn.com - Lamborghini kembali menghadirkan kejutan kepada para kolektor supercar dunia lewat edisi terbatas Fenomeno.

Lamborghini Fenomeno diperkenalkan di ajang Monterey Car Week 2025.

Dirancang sebagai koleksi langka, Lamborghini Fenomeno hanya diproduksi sebanyak 29 unit.

Selain itu, ada satu unit Fenomeno yang khusus diperuntukkan masuk jajaran koleksi di markas pabrikan supercar asal Italia itu.

Edisi khusus itu merupakan bagian dari seri 'Few-Off', sekaligus sebagai perayaan sejarah desain dari Centro Stile Lamborghini, yang kini berusia 20 tahun.

Desain Lamborghini Fenomeno mengusung wujud hyperdesign yang menyatukan fungsionalitas aerodinamika dan keindahan.

Tampilannya begitu mencolok dengan intake udara besar di kap mesin terinspirasi mobil balap, logo Lamborghini baru, hingga garis long tail ala Essenza SCV12 dengan siluet klasik Lamborghini.