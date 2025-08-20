Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Diklaim Paling Kencang, Lamborghini Fenomeno Hanya 29 Unit di Dunia

Rabu, 20 Agustus 2025 – 12:01 WIB
Diklaim Paling Kencang, Lamborghini Fenomeno Hanya 29 Unit di Dunia - JPNN.COM
Lamborghini Fenomeno resmi diperkenalkan. Foto: lamborghini/drive

jpnn.com - Lamborghini kembali menghadirkan kejutan kepada para kolektor supercar dunia lewat edisi terbatas Fenomeno.

Lamborghini Fenomeno diperkenalkan di ajang Monterey Car Week 2025.

Dirancang sebagai koleksi langka, Lamborghini Fenomeno hanya diproduksi sebanyak 29 unit.

Baca Juga:

Selain itu, ada satu unit Fenomeno yang khusus diperuntukkan masuk jajaran koleksi di markas pabrikan supercar asal Italia itu.

Edisi khusus itu merupakan bagian dari seri 'Few-Off', sekaligus sebagai perayaan sejarah desain dari Centro Stile Lamborghini, yang kini berusia 20 tahun.

Desain Lamborghini Fenomeno mengusung wujud hyperdesign yang menyatukan fungsionalitas aerodinamika dan keindahan.

Baca Juga:

Tampilannya begitu mencolok dengan intake udara besar di kap mesin terinspirasi mobil balap, logo Lamborghini baru, hingga garis long tail ala Essenza SCV12 dengan siluet klasik Lamborghini.

Diklaim Paling Kencang, Lamborghini Fenomeno Hanya 29 Unit di Dunia

Lamborghini kembali menghadirkan kejutan kepada para kolektor supercar dunia lewat edisi terbatas Fenomeno.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lamborghini  lamborghini fenomeno  supercar Lamborghini  kolektor supercar 
BERITA LAMBORGHINI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp