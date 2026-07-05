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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dikritik 'Gendutan' Pascamelahirkan, Alyssa Daguise Bilang Begini

Minggu, 05 Juli 2026 – 20:38 WIB
Dikritik 'Gendutan' Pascamelahirkan, Alyssa Daguise Bilang Begini - JPNN.COM
Al Ghazali bersama istri, Alyssa Daguise, dan anak mereka. Foto: Instagram/alyssadaguise

jpnn.com, JAKARTA - Model Alyssa Daguise mengungkapkan keresahannya di sosial media.

Melalui akunnya di Threads, dia mengungkapkan soal komentar kurang mengenakkan yang diterimanya, terkait perubahan bentuk fisik tubuhnya pascamelahirkan.

Isti Al Ghazali itu pun membagikan sebuah dialog singkat yang menggambarkan kritik yang diterimanya.

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"'Kamu gendutan ya sekarang', iya kak, soalnya baru selesai bikin manusia, sekarang lanjut bikin makanannya," ujar Alyssa Daguise dikutip melalui akunnya di Threads, Minggu (5/7).

Menantu Maia Estianty itu menyayangkan ekspektasi orang-orang yang menuntut perempuan untuk segera kembali ke bentuk tubuh semula dalam waktu singkat setelah menjalani proses persalinan.

Baginya, setiap ibu memiliki waktu pemulihan yang berbeda-beda.

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Adapun Alyssa Daguise baru saja melahirkan putri pertamanya pada 10 Mei 2026 lalu.

"Two months postpartum and people already expect you to 'bounce back' (dua bulan setelah melahirkan dan orang-orang sudah mengharapkanmu untuk 'kembali seperti semula')'," kata Alyssa.

Model Alyssa Daguise mendapat komentar kurang mengenakkan terkait perubahan bentuk fisik tubuhnya.

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TAGS   Alyssa Daguise  Alyssa Daguise melahirkan  alyssa daguise al ghazali  alyssa gendut 
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