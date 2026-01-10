Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Dikritik Mahasiswa Soal Pengelolaan Sampah di Tangsel, Wali Kota: Itu Jadi Energi Bagi Kami

Sabtu, 10 Januari 2026 – 03:19 WIB
Dikritik Mahasiswa Soal Pengelolaan Sampah di Tangsel, Wali Kota: Itu Jadi Energi Bagi Kami - JPNN.COM
Ilustrasi tumpukan sampah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyebut kegelisahan mahasiswa dan masyarakat terhadap persoalan sampah di wilayah Kota Anggrek itu sebagai energi membenahi daerah.

"Saya mendengar dan merasakan kegelisahan adik-adik mahasiswa serta warga. Kritik ini adalah energi bagi kami," kata Benyamin kepada awak media dikutip Jumat (9/1).

Dia mengatakan Pemkot Tangsel telah menetapkan status percepatan penanganan sampah melalui program 100 hari kerja yang melibatkan tim lintas sektoral.

Baca Juga:

"Kami tidak tinggal diam, saat ini tim satgas sedang bekerja di lapangan dalam kerangka program 100 hari untuk memastikan tidak ada lagi sampah yang telantar di ruang publik," ujarnya.

Benyamin mengungkapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan terhadap persoalan sampah di Tangsel.

Menurut dia, Pemkot Tangsel sebagai langkah cepat, sudah mengamankan kerja sama dengan TPA Cileungsi demi mengurai penumpukan sampah.

Baca Juga:

"Pembuangan sampah dari titik-titik penumpukan, termasuk di wilayah Ciputat, kini sudah mulai terurai kembali," akunya.

Berdasarkan rencana capaian tim percepatan, Pemkot Tangsel telah menyusun lini masa yang ketat untuk mengembalikan kebersihan kota.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyebut kegelisahan mahasiswa terhadap persoalan sampah di wilayah Kota Anggrek itu sebagai energi pihaknya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sampah  Tangsel  Mahasiswa  pengelolaan sampah  masalah sampah 
BERITA SAMPAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp