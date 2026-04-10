Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Diksi 'Kudeta' dari Hashim Djojohadikusumo Dikritik Tajam, Dinilai Tendensius

Jumat, 10 April 2026 – 20:00 WIB
Pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang menggunakan istilah 'kudeta' untuk menggambarkan adanya upaya penggulingan terhadap Presiden Prabowo Subianto menuai kritik tajam.

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang menggunakan istilah 'kudeta' untuk menggambarkan adanya upaya penggulingan terhadap Presiden Prabowo Subianto menuai kritik tajam. 

Diksi tersebut dinilai terlalu tendensius dan tidak proporsional dengan kondisi politik saat ini.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai penggunaan kata 'kudeta' membawa bobot ancaman yang sangat serius.

Secara historis, istilah ini identik dengan intervensi kekuatan militer atau pembelotan elite di internal pemerintahan.

"Penggunaan diksi kudeta oleh Hashim ini bahasa yang tendensius. Padahal, saat ini militer sangat kompak bersama Presiden Prabowo, bahkan elite-elite politik juga solid mendukung pemerintah," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (10/4).

Efriza khawatir penggunaan istilah sensitif ini justru akan menjadi "gorengan" isu yang liar. 

Menurutnya, pernyataan itu bisa menyerempet ke arah spekulasi mengenai hubungan Prabowo dengan "Geng Solo" atau lingkaran mantan Presiden Jokowi yang selama ini dianggap masih berpengaruh.

Selain itu, narasi kudeta ini bisa menyasar para elite yang merasa terganggu dengan kebijakan tegas Prabowo. Terutama soal efisiensi anggaran, penegakan hukum, dan kebijakan yang sangat berpihak pada rakyat kecil.

TAGS   stabilitas negara  Kudeta  Prabowo  Hashim  Hashim Djojohadikusumo 
BERITA STABILITAS NEGARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp