Dikta Menandai Fase Baru dengan Unapologetic

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat menghilang dari hanya merilis satu single tahun lalu, Dikta akhirnya kembali lewat karya baru berupa mini album atau EP yang bertajuk Unapologetic.

Mini album tersebut diklaim sebagai sebuah proyek musik yang terasa jauh lebih personal, lebih berani, dan menjadi titik eksplorasi baru dalam perjalanan bermusiknya.

Bukan sekadar judul, Unapologetic menjadi representasi penuh dari kondisi Dikta saat mengerjakan EP.

Dia menyebut seluruh proses kreatif dilakukan secara sadar, penuh keyakinan, dan tanpa penyesalan sedikit pun.

"Gue happy dengan EP yang baru ini. Gue benar-benar kasih 100% yang ada di gue untuk EP ini,” ungkap Dikta.

Nama Unapologetic dipilih karena dianggap paling tepat menggambarkan keseluruhan energi yang ingin dihadirkan Dikta.

Berisi 6 lagu, EP tersebut memperlihatkan sisi musik Dikta yang belum pernah benar-benar ditampilkan sebelumnya.

Meski tidak seluruhnya bersifat eksperimental, beberapa lagu di dalamnya menjadi ruang bagi Dikta untuk akhirnya memainkan warna musik yang selama ini ingin dieksplor namun belum sempat diwujudkan.