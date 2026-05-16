Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Dikta Menandai Fase Baru dengan Unapologetic

Sabtu, 16 Mei 2026 – 19:29 WIB
Dikta Menandai Fase Baru dengan Unapologetic - JPNN.COM
Penyanyi Dikta. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat menghilang dari hanya merilis satu single tahun lalu, Dikta akhirnya kembali lewat karya baru berupa mini album atau EP yang bertajuk Unapologetic.

Mini album tersebut diklaim sebagai sebuah proyek musik yang terasa jauh lebih personal, lebih berani, dan menjadi titik eksplorasi baru dalam perjalanan bermusiknya.

Bukan sekadar judul, Unapologetic menjadi representasi penuh dari kondisi Dikta saat mengerjakan EP.

Baca Juga:

Dia menyebut seluruh proses kreatif dilakukan secara sadar, penuh keyakinan, dan tanpa penyesalan sedikit pun.

"Gue happy dengan EP yang baru ini. Gue benar-benar kasih 100% yang ada di gue untuk EP ini,” ungkap Dikta.

Nama Unapologetic dipilih karena dianggap paling tepat menggambarkan keseluruhan energi yang ingin dihadirkan Dikta.

Baca Juga:

Berisi 6 lagu, EP tersebut memperlihatkan sisi musik Dikta yang belum pernah benar-benar ditampilkan sebelumnya.

Meski tidak seluruhnya bersifat eksperimental, beberapa lagu di dalamnya menjadi ruang bagi Dikta untuk akhirnya memainkan warna musik yang selama ini ingin dieksplor namun belum sempat diwujudkan.

Setelah sempat menghilang dari hanya merilis satu single tahun lalu, Dikta akhirnya kembali lewat karya baru berupa mini album atau EP terbaru yang bertajuk...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dikta  Pradikta Wicaksono  Dikta Yovie & Nuno  Lagu Dikta  Album Dikta 
BERITA DIKTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp