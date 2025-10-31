Dikukuhkan Jadi Guru Besar Untar, Prof. Keni Bahas Konten Digital dalam Orasi Ilmiah

jpnn.com, JAKARTA - Profesor Dr. Keni, S.E., M.M. menyampaikan kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan kebijaksanaan manusia dalam menggunakannya.

Menurutnya, teknologi hanyalah sebuah alat yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan, namun arah serta dampaknya terhadap masyarakat sepenuhnya ditentukan oleh cara manusia memanfaatkannya.

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Keni dalam orasi pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap Universitas Tarumanagara (Untar) bidang Manajemen yang digelar di Auditorium Kampus I Untar.

Orasi ilmiahnya berjudul 'Menelisik Tiga Pilar Pembentuk Preferensi Konten Digital Masyarakat Indonesia', Prof. Keni mengangkat fenomena sosial yang berkembang pesat di era digital.

Dia menjelaskan perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi dan memproduksi konten digital mencerminkan transformasi besar dalam cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk opini publik.

Menurut Prof. Keni, era integrasi teknologi dan kehidupan manusia telah menciptakan realitas baru, di mana konten digital tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga berperan membentuk nilai, persepsi, serta keputusan sosial dan ekonomi.

Dia mengidentifikasi tiga faktor utama yang membentuk perilaku masyarakat dalam memilih dan menonton konten digital, yaitu sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), dan kualitas konten yang dipersepsikan (perceived content quality).

"Ketiga faktor tersebut berakar pada teori perilaku terencana dan berperan penting dalam menjelaskan keputusan individu berinteraksi dengan konten di berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram," papar Prof. Keni.