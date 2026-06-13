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JPNN.com - Nasional - Tokoh

Dilantik Jadi Ketum Wushu Indonesia, Airlangga Bidik Pertahankan Emas Asian Games 2026

Sabtu, 13 Juni 2026 – 08:41 WIB
Dilantik Jadi Ketum Wushu Indonesia, Airlangga Bidik Pertahankan Emas Asian Games 2026 - JPNN.COM
Airlangga Hartarto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Airlangga Hartarto resmi dilantik sebagai Ketua Umum PB Wushu Indonesia (PB WI) periode 2026-2030. 

Dia pun langsung memasang target untuk mempertahankan tradisi emas di Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Nagoya, Jepang.

Pelantikan Airlangga bersama jajaran pengurus baru dilakukan oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, di Jakarta, Jumat (12/6/2026). 

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Tak ingin berlama-lama beradaptasi, kepengurusan anyar PB WI langsung bergerak menyusun strategi mempertahankan posisi wushu sebagai salah satu lumbung medali Indonesia di level internasional.

Menurut Airlangga, tantangan yang dihadapi wushu nasional semakin berat. 

Namun, ia menegaskan prestasi yang sudah dibangun selama bertahun-tahun tidak boleh terputus, terutama di Asian Games yang selama ini selalu menghadirkan medali emas bagi Merah Putih.

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"Kami sangat berharap pada Asian Games nanti wushu kembali bisa menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Dalam beberapa edisi sebelumnya, wushu selalu mampu memberikan emas," kata Airlangga.

Target tersebut bukan tanpa alasan. 

Airlangga Hartarto resmi dilantik sebagai Ketum PB Wushu Indonesia periode 2026-20230. Targetnya mempertahankan tradisi emas di Asian Games

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TAGS   wushu  Wushu Indonesia  PBWI  Airlangga Hartarto 
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