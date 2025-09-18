Dilantik Jadi Menpora, Erick Thohir Dapat Ucapan Selamat dari Presiden FIFA

Kamis, 18 September 2025 – 09:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Presiden FIFA Gianni Infantino mengucapkan selamat kepada Erick Thohir yang dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Gianni Infantino, memberikan ucapan selamat yang tulus melalui unggahan di akun pribadinya di Instagram.

"Ucapan selamat saya yang tulus kepada Erick Thohir terkait penunjukannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia baru," tulis Infantino.

Dia juga memuji kinerja Erick sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Infantino menyebut Erick telah melakukan "pekerjaan yang luar biasa."

Dia pun optimistis Erick akan membawa kepemimpinan dan visi yang kuat dalam peran barunya, serta mendorong perkembangan olahraga, khususnya sepak bola, di kalangan generasi muda Indonesia.

Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menpora RI oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (17/9).

Dia menggantikan Dito Ariotedjo di posisi tersebut.