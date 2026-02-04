Close Banner Apps JPNN.com
Dilaporkan Icel ke Polisi, Anrez Adelio Ungkap Kesiapannya

Rabu, 04 Februari 2026 – 06:06 WIB
Anrez Adelio. Foto: Instagram/anzadelio

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Anrez Adelio menunjukkan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum yang berlaku.

Dia dilaporkan oleh Friceilda Prillea atau akrab disapa Icel ke Polda Metro Jaya atas dugaan kekerasan seksual.

"Proses hukumnya kita jalani, kita akan lewati, dan kita akan lihat nanti," ungkap Anrez Adelio di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/2).

Namun, pesinetron 28 tahun itu mengaku, sejauh ini belum mendapat surat panggilan dari pihak kepolisian untuk memberikan keterangan.

"Belum, belum," ucapnya.

Anrez Adelio memastikan bahwa dirinya menghargai proses hukum yang berjalan.

Sejauh ini dia masih menunggu surat panggilan dari pihak kepolisian untuk bisa memberikan klarifikasi.

"Kami hargai proses yang berjalan, aku tunggu panggilan polisi untuk undangan klarifikasinya. Karena enggak baik juga ya, selama ini kan publik juga baru mendengar sepihak, baru satu pihak saja yang didengar gitu, dan aku merasa nanti ada saatnya lah," ucapnya.

Aktor Anrez Adelio menunjukkan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum yang berlaku.

