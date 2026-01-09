Dilaporkan ke Polisi, Pandji Pragiwaksono Ungkap Kondisi Terkini

Jumat, 09 Januari 2026 – 19:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komika, Pandji Pragiwaksono tengah menjadi perbincangan di media sosial.

Sebab, materi special show miliknya, Mens Rea yang ditayangkan di Netflix, menuai pro dan kontra.

Pandji Pragiwaksono bahkan sampai dilaporkan ke polisi akibat konten tersebut.

Setelah ramai diperbincangkan, pria yang juga seorang rapper itu pun mengabarkan kondisi terkini.

"Hai apa kabar Indonesia, gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang mendoakan yang baik-baik ke gue,” kata Pandji Pragiwaksono, Jumat (9/1).

Tokoh yang berusia 46 tahun itu memastikan bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja.

Adapun Pandji Pragiwaksono mengaku sedang berada di New York, Amerika Serikat.

"Gue juga baik-baik saja. Gue lagi di New York, habis siaran, dan sekarang mau balik ke rumah, lapar, mau balik ke anak-anak dan istri, dan makan malam,” beber penggemar Manchester United itu.