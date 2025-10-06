Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Dilaporkan Mantan Karyawan, Ashanty Merasa Difitnah

Senin, 06 Oktober 2025 – 12:12 WIB
Ashanty. Foto: Instagram/ashanty_ash

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ashanty membantah tuduhan melakukan tindakan perampasan aset terhadap mantan karyawannya, Ayu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Indra Tarigan selaku kuasa hukum Ashanty.

Dia menyatakan kliennya tidak pernah melakukan perampasan secara paksa sebagaimana ditudingkan Ayu.

Menurutnya, Ayu yang menyerahkan aset sebagai jaminan untuk menyelesaikan masalah dugaan penggelapan yang dilakukannya.

Ayu bahkan secara sadar tanpa paksaan, menuliskan surat penyerahan aset yang ditandatangani untuk menyelesaikan masalah penggelapan yang disebut merugikan Ashanty hingga miliaran.

Oleh karena itu, Indra menegaskan tudingan perampasan aset yang menyeret nama Ashanty dianggap sebagai fitnah kejam.

"Jadi, kalau ada pemberitaan media yang menyatakan bahwa Bu Ashanty merampas aset dari Bu Ayu, pada kesempatan ini kami sampaikan, itu adalah fitnah kejam," kata Indra dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Indra menjelaskan, kedatangan pihak Ashanty untuk mengambil mobil dan sertifikat rumah yakni atas permintaan Ayu sendiri.

