Dilarikan ke RS, DJ Katty Butterfly Ungkap Kista Ovariumnya Pecah

Sabtu, 22 November 2025 – 15:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Artis asal Thailand, DJ Katty Butterfly dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami pendarahan akibat pecahnya kista ovarium yang selama ini tidak dia sadari.

Melalui akun Instagram @dj_kattybutterfly36, Katty mengungkapkan bahwa dirinya sempat masuk ruang gawat darurat pada Kamis malam.

Dia juga harus menjalani operasi pada Kamis siang, 20 November 2025, karena kondisinya semakin memburuk.

Baca Juga: DJ Katty Butterfly Bakal Tampil di Crane Lounge New Years Eve Party

“Aku baru mengalami musibah karena kista pecah, pendarahan, dan HB aku rendah,” tulis DJ Katty, dikutip pada Sabtu (22/11).

Katty menuturkan bahwa saat ini dia harus fokus memulihkan diri pascaoperasi.

Dia pun meminta maaf kepada penggemar dan rekan kerja karena harus sementara waktu absen dari pekerjaannya sebagai disk jockey.

“Mohon maaf dan terima kasih atas pengertian dan dukungannya buat Dut ya teman-teman. Tolong doakan Dut ya,” ujarnya.