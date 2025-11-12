Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Dilema Julukan Napoleon der Bataks

Oleh: Dr. Johan Wahyudhi, M. Hum – Dosen SejarahUIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Rabu, 12 November 2025 – 13:40 WIB
Dilema Julukan Napoleon der Bataks - JPNN.COM
Tuan Rondahaim Saragih Garingging (1828-1891) resmi bergelar Pahlawan Nasional. Foto: Dok. DPP PMS

jpnn.com - Menginjak 10 November 2025, Presiden Pabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi Tuan Rondahaim Saragih, seorang raja Kerajaan Raya Simalungun, yang hidup sekitar abad 19.

Ketokohannya menjulang tinggi, berkat jasanya dalam mempertahankan kedaulatan Tanah Simalungun dari gempuran pasukan kolonial Hindia Belanda.

Warisannya abadi di benak masyarakat tempatan, namun baru sekarang publik nasional lapat-lapat mengenal namanya.

Baca Juga:

Penganugerahan Pahlawan Nasional, layak untuk disyukuri, mengingat perjuangan untuk membukakan jalan menuju gelar tersebut, membutuhkan usaha yang keras, panjang dan lama.

Penulis sendiri tergabung dalam tim penyusun biografi perjuangan tokoh ini bersama dengan Prof. Budi Agustono dari Universitas Sumatera Utara dan Almarhum Prof. Muhammad Dien Madjid dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekitar tahun 2020.

Penelitian lapangan dilangsungkan dengan keterbatasan dan kesulitan tersendiri, meingat di Jakarta dan Sumatera Utara masih terdapat pembatasan skala massal.

Baca Juga:

Di tengah haru biru perayaan gelar pahlawan nasional, penulis melihat adanya ruang diskusi dari julukan yang disematkan orang Belanda kepada Tuan Rondahaim, yakni disebut Napoleon der Bataks, atau Napoleon dari Batak.

Sebutan ini lahir dari kekaguman barisan Kompeni akan kepakaran dan kecakapan Raja Raya ini dalam memimpin pasukannya, utamanya dalam menyusun strategi pertahanan.

Presiden Pabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi Tuan Rondahaim Saragih, seorang raja Kerajaan Raya Simalungun,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tuan Rondahaim Saragih  Pahlawan Nasional  Napoleon  Pahlawan 
BERITA TUAN RONDAHAIM SARAGIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp