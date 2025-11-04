Diler BAIC Puri Indah Resmi Beroperasi, Banyak Promo Menarik

Selasa, 04 November 2025 – 15:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BAIC terus memperkuat pijakannya di Indonesia. Bersama PT. JHL Auto, brand asal Tiongkok itu menghadirkan Authorized Dealer BAIC Puri Indah.

Diler ke-15 BAIC di tanah air itu resmi beroperadi di kawasan strategis Jakarta Barat.

Berlokasi di Jl. Puri Lingkar Luar No.32, Kembangan Selatan, diler berdiri gagah di antara hiruk pikuk kawasan bisnis dan residensial Puri Indah.

Posisi yang menjanjikan, karena menjadi simpul mobilitas warga urban berdaya beli tinggi.

“BAIC Puri Indah hadir bukan sekadar menambah jaringan, tapi memperkuat kehadiran kami di jantung ibu kota,” ujar Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Selasa (4/11).

“Area ini punya potensi besar dan kami ingin lebih dekat dengan konsumen di kawasan barat Jakarta.”

Diler BAIC Puri Indah memiliki fasilitas dengan area display, customer lounge nyaman, merchandise & accessories display, hingga dua service bay untuk layanan ringan dan aksesori.

“Ini adalah dealer keempat kami dan kami ingin membawa standar pelayanan yang lebih premium bagi pelanggan BAIC,” jelas Direktur Utama PT. JHL AutoJohnnathan Salim.