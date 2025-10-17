Diler Chery ke-36 Resmi Beroperasi di Pamulang

Jumat, 17 Oktober 2025 – 09:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Chery Sales Indonesia (CSI) baru saja meresmikan outlet ke-36 di Indonesia, yaitu Diler Chery Pamulang, Tangerang Selatan.

Beroperasi di bawah bendera PT. Inerta Pratama Mandiri, diler baru mengusung konsep 3S (Sales, Service, dan Spare Part)—jadi bukan cuma tempat beli mobil, tetapi juga pusat layanan purnajual yang lengkap.

Berlokasi strategis di Jl. Raya Siliwangi No. 4, Pondok Benda, diler berdiri di atas lahan 640 meter persegi dengan bangunan 1.455 meter persegi.

Di dalamnya, pengunjung bisa menemukan ruang display kendaraan yang elegan, area servis modern, hingga ruang tunggu nyaman yang dirancang sesuai standar global Chery.

Tak heran kalau Pamulang dipilih jadi lokasi baru ekspansi. Wilayah ini tengah berkembang pesat dengan akses mudah ke Jakarta dan Bogor.

Langkah itu sekaligus memperkuat momentum positif Chery di pasar otomotif Indonesia.

“Pertumbuhan penjualan dan ekspansi jaringan seperti di Pamulang ini membuktikan kepercayaan konsumen terhadap Chery terus meningkat,” ujar Head of Brand & Marketing CSI Rifkie Setiawan, dalam keterangannya, Jumat (17/10).

"Kami ingin masyarakat Pamulang bisa langsung merasakan inovasi dan teknologi Chery, sekaligus menikmati layanan terbaik untuk seluruh keluarga Chery.”