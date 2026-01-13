Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Diluncurkan di Malaysia, AGIBOT Menandai Rangkaian Inisiatif Strategis di Asia-Pasifik

Selasa, 13 Januari 2026 – 19:57 WIB
Diluncurkan di Malaysia, AGIBOT Menandai Rangkaian Inisiatif Strategis di Asia-Pasifik - JPNN.COM
Perusahaan robotika terkemuka yang berfokus pada Embodied Intelligence AGIBOT resmi mengumumkan serangkaian inisiatif strategis di kawasan Asia-Pasifik sepanjang 2026. Foto: dok AGIBOT

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan robotika terkemuka yang berfokus pada Embodied Intelligence AGIBOT resmi mengumumkan serangkaian inisiatif strategis di kawasan Asia-Pasifik sepanjang 2026.

Adapun progam itu diawali dengan peluncuran perdana di Malaysia. 

Acara peluncuran tersebut diselenggarakan di i-City, Selangor, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan senior AGIBOT, pejabat pemerintah Malaysia, mitra, pelanggan, serta perwakilan media.

Baca Juga:

Pendiri, Komisaris, dan CEO AGIBOT Deng Taihua menyampaikan bahwa acara ini menegaskan komitmen jangka panjang AGIBOT dalam membangun kemitraan serta mendorong kemajuan otomasi di Malaysia dan kawasan sekitarnya.

Kepemimpinan Industri AGIBOT di 2025

AGIBOT didirikan pada 2023 dengan ambisi yang jelas tertuang dalam namanya, membangun robot untuk era AGI. 

Baca Juga:

Alih-alih mengembangkan mesin dengan satu fungsi terbatas, AGIBOT berfokus pada pengembangan robot dengan kecerdasan terintegrasi yang mampu belajar, beradaptasi, dan berevolusi di dunia nyata.

Sepanjang tahun lalu, AGIBOT mencatat sejumlah tonggak pencapaian penting yang menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam bidang robot humanoid dan embodied intelligence.

Perusahaan robotika terkemuka yang berfokus pada Embodied Intelligence AGIBOT resmi mengumumkan serangkaian inisiatif strategis di kawasan Asia-Pasifik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Robot  Robotika  AI  teknologi 
BERITA ROBOT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp