Dimeriahkan Eljava, Safari Bazaar Putaran ke-18 Berlangsung Meriah

jpnn.com, JAKARTA - Giat kreatif Safari Bazaar yang diinisiasi oleh Rahasia Investasi Sukses (RINS) dan Komunitas Bisnis (Kombis) yang memasuki putaran ke-18 makin penuh warna dan diminati oleh para peserta maupun pengunjung.

Safari Bazaar putaran 18 digelar pada 6-7 Mei 2026 di Sahid Sudirman Residence, 8 - 9 Mei 2026 di Victoria Square, Tangerang dan Signature Park Grande, Cawang, Jakarta Timur, serta 29-30 Mei 2026 di Maple Park Residence, Sunter, Jakarta Utara.

Masih terus setia mendukung pergerakan perekonomian nasional, Safari Bazaar putaran ini tetap memberikan kesempatan mempertemukan pelaku usaha dagang dan konsumen di areal proyek hunian atau apartemen tersebut, para pelaku bisnis dari berbagai sektor usaha bisa dengan leluasa memasarkan produk.

Presdir RINS Kombis, Ruby Herman optimistis kegiatan Safari Bazaar 18 yang berlangsung secara regular ini akan membawa dampak baik bagi para pelaku UMKM yang terlibat.

"Antusiasme pengunjung menghadiri acara ini semakin meningkat di tiap putarannya, hal tersebut bisa berpotensi meningkatkan omzet serta networking pesertanya juga. Safari Bazaar putaran 18 sudah menjadi salah satu wadah dan motor penggerak ekonomi lokal, hingga ekosistem bisnisnya akan berjalan baik dan maju," ungkap Ruby Herman dalam keterangan resmi.

“Safari Bazaar sendiri diselenggarakan dengan misi membantu roda ekonomi di lingkungan sekitar serta menjadi platform buat anak anak muda berkolaborasi unjuk bakat serta networking”, tambahnya.

Safari Bazaar putaran 18 sangat istimewa karena ada penampilan spesial dari Trio Eljava, grup vokal yang diperkuat oleh Alvin Kurniawan, vokalis BaseJam, Bobby Febian dan Brian Prasetyoadi.

Eljava sudah merilis dua single berjudul Kowe Nomer Satu dan Maturnuwun yang uniknya lagi mengusung bahasa Jawa dalam karya-karyanya.