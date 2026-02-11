Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Event

Dimeriahkan KD, Paramount Enterprise Awards 2026 Bagikan 31 Penghargaan

Rabu, 11 Februari 2026 – 22:22 WIB
Dimeriahkan KD alias Kris Dayanti, Paramount Enterprise Awards 2026 digelar pada Rabu (11/2). Foto: Dok. Paramount

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi, diva pop, dan politikus Indonesia Kris Dayanti atau akrab dipanggil KD, tampil memeriahkan ajang Paramount Enterprise Awards 2026.

Acara tersebut digelar PT Paramount Enterprise International bersama unit bisnis utamanya, Paramount Land dan Parador Hotels & Resorts pada Rabu (11/2).

Direktur Paramount Enterprise, Norman Daulay, menyatakan acara dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra dan tim penjualan terbaik karena dinilai mendukung perusahaan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.

"Ini menjadi bentuk apresiasi bagi mitra yang telah mendukung pertumbuhan perusahaan sepanjang tahun 2025," kata Direktur Paramount Enterprise, Norman Daulay, Rabu (11/2).

Memasuki tahun kedua penyelenggaraannya, kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran direksi serta mitra strategis mulai dari perbankan, kontraktor, konsultan, vendor, hingga agen properti yang berperan penting dalam perjalanan bisnis perusahaan sepanjang 2025.

Dari sisi penghargaan, total sebanyak 31 kategori penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dan profesionalisme para mitra yang selaras dengan nilai utama perusahaan, yaitu Integritas, Stewardship, dan Respect.

"Ajang ini juga menjadi momentum refleksi dan ungkapan syukur atas kinerja solid perusahaan di tengah dinamika ekonomi," ujarnya.

Selain pemberian penghargaan, acara tersebut juga menjadi wadah untuk melakukan kilas balik perjalanan Paramount Land selama tahun 2025.

